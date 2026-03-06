La marine israélienne intensifie ses opérations entre la Méditerranée et la mer Rouge

Depuis le début des hostilités, la marine israélienne mène des opérations intensives en mer Méditerranée et en mer Rouge, mobilisant plus de 1.000 marins et combattants déployés sur les principales zones maritimes. Les forces navales opèrent à la fois sur le front nord et sur le front sud dans le cadre du dispositif de défense global de l’armée israélienne.

L’une des missions centrales de la marine consiste à protéger les infrastructures énergétiques stratégiques d’Israël, considérées comme essentielles au fonctionnement continu de l’économie et de l’État. Les navires militaires assurent ainsi une surveillance et une protection permanentes de ces installations.

Parallèlement, les corvettes et navires lance-missiles participent activement à la détection et à l’interception des menaces aériennes dirigées vers le territoire israélien. Cette mission s’inscrit dans le système de défense aérienne global de Tsahal, en coordination avec les autres branches de l’armée.

Outre ces opérations défensives, la marine israélienne a également mené des frappes contre des infrastructures du Hezbollah au Liban, notamment dans les secteurs de la Dahiyeh à Beyrouth, ainsi que dans les villes de Tyr et Saïda.

Pour la première fois depuis le début de l’opération, la marine a également mené une frappe à Tripoli, dans le nord du Liban, au cours de laquelle un commandant du Hamas responsable de la formation et de l’entraînement au sein de la branche militaire de l’organisation au Liban a été éliminé.

La marine joue également un rôle clé dans la sécurisation des routes maritimes vitales. Les navires militaires escortent des bâtiments transportant des équipements et des ressources essentiels à l’effort de guerre et au fonctionnement de l’économie israélienne.

Engagés jour et nuit, les marins et combattants opèrent souvent durant de longues périodes en mer, loin de leurs familles, afin d’assurer la sécurité d’Israël et de ses citoyens.