La Syrie autorise une organisation judéo-syrienne à œuvrer au retour de biens confisqués

Les autorités syriennes ont accordé mercredi une licence officielle à une organisation judéo-syrienne chargée d’identifier et de restituer des biens confisqués aux Juifs sous les anciens régimes. La ministre des Affaires sociales, Hind Kabawat, a présenté cette décision comme « un message fort » affirmant que la nouvelle Syrie « ne discrimine aucune religion » et aide tous ses citoyens à reconstruire le pays.

Le président de la fondation Jewish Heritage in Syria, Henry Hamra, a fui la Syrie dans les années 1990 avec son père, Yusuf Hamra, considéré comme le dernier rabbin à avoir quitté le pays. Il affirme que son groupe travaillera à « répertorier les biens juifs, restituer ceux saisis par le précédent régime et restaurer les sites religieux pour qu’ils soient accessibles à tous les Juifs ».

Hamra a rencontré Kabawat à Damas avant de se rendre à la synagogue al-Franj, où il a prié avec son fils. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) rapporte parallèlement la visite de deux rabbins israéliens anonymes dans deux anciennes synagogues d’Alep, une initiative organisée sous haute protection. Les autorités locales auraient promis d’aider à restituer les biens juifs spoliés.

Alep est notamment célèbre pour avoir abrité le Codex d’Alep, manuscrit du Xe siècle de la Bible hébraïque, perdu lors des émeutes antisémites de 1947 puis partiellement retrouvé et transféré en Israël en 1958.

La communauté juive syrienne, forte autrefois de milliers de membres, a presque disparu depuis l’autorisation de quitter le pays en 1992. Selon l’activiste Mouaz Moustafa, « des dizaines de maisons juives » ont été confisquées par le régime Assad.

La nouvelle gouvernance syrienne multiplie ces derniers mois les gestes envers ce patrimoine, après avoir célébré le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad.