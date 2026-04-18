La Turquie accuse Israël de vouloir "occuper plus de territoires"

Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a accusé samedi l’État hébreu d’exploiter le contexte de guerre au Moyen-Orient pour poursuivre une logique expansionniste.

S’exprimant lors d’un forum diplomatique à Antalya, dans le sud du pays, le ministre a directement mis en cause les intentions stratégiques de Jérusalem. « Israël ne cherche pas à assurer sa propre sécurité. Israël veut plus de territoires. La sécurité est utilisée par le gouvernement Netanyahou comme un prétexte pour occuper plus de territoires », a-t-il déclaré.

La Turquie, qui se positionne régulièrement comme un acteur influent du monde musulman, multiplie les prises de position sur le conflit, dénonçant les opérations israéliennes et appelant à une désescalade.

Au-delà de la rhétorique politique, cette sortie s’inscrit dans une stratégie diplomatique plus large, visant à renforcer l’influence régionale d’Ankara.