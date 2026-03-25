La Turquie tente de contenir le Golfe face à l’escalade avec l’Iran

Face à l’intensification du conflit au Moyen-Orient, la Turquie a engagé une offensive diplomatique active pour empêcher les pays du Golfe de basculer dans une confrontation directe avec l’Iran. Selon des informations rapportées par Bloomberg, Ankara exerce des pressions sur l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et d’autres États de la région afin qu’ils fassent preuve de retenue malgré les attaques iraniennes.

Cette initiative intervient dans un contexte de forte montée des tensions. Ces dernières semaines, l’Iran a élargi le périmètre de ses frappes, visant des infrastructures stratégiques dans plusieurs pays du Golfe. Ports, aéroports et installations énergétiques ont été touchés, notamment au Qatar et aux Émirats, mettant en danger des secteurs essentiels à l’économie régionale et au marché énergétique mondial.

Malgré ces provocations et les dégâts subis, les monarchies du Golfe hésitent encore à s’engager dans une guerre ouverte contre Téhéran. La crainte d’une escalade incontrôlable, susceptible de déstabiliser durablement la région, ainsi que les risques pour leur propre sécurité intérieure, les incitent pour l’heure à privilégier une posture de retenue.

Cependant, cette prudence a ses limites. Des sources dans la région évoquent des « lignes rouges » clairement définies, dont le franchissement entraînerait une réponse militaire. Une attaque iranienne visant des infrastructures civiles critiques, telles que les centrales électriques ou les installations de dessalement d’eau, serait perçue comme un casus belli par Riyad, Abou Dhabi ou Doha.

Dans ce contexte explosif, la Turquie cherche à se positionner comme un acteur stabilisateur. Ankara entend éviter l’ouverture d’un nouveau front régional qui embraserait l’ensemble du Moyen-Orient. Reste à savoir si cette pression diplomatique suffira à contenir la colère des États du Golfe, ou si la dynamique militaire imposée par l’Iran finira par l’emporter.