Le chef d’état-major au Liban : "Nous nous sommes positionnés sur la ligne pour empêcher les tirs contre les localités"

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, a affirmé mercredi soir que les forces israéliennes poursuivent leurs opérations au Liban sans cessez-le-feu sur le terrain, avec pour objectif principal d’empêcher tout tir direct contre les localités du nord d’Israël. En visite auprès de la 36e division dans le sud du Liban, il a déclaré : « Nous sommes positionnés sur une ligne destinée à empêcher les tirs directs contre les communautés. Nous avons atteint cet objectif. Nous pourrions être amenés à y rester. »

Aux côtés du commandement militaire, dont le chef du commandement nord Rafi Milo, il a mené une évaluation opérationnelle et donné des instructions pour la poursuite des combats. Le chef d’état-major a insisté sur la détermination de l’armée à maintenir la pression : « Nous ne tolérerons aucune attaque contre nos communautés et nous ne quitterons pas cette ligne tant que la sécurité ne sera pas garantie dans la durée. »

Eyal Zamir a également souligné que les forces israéliennes continuent d’agir pour « approfondir les acquis opérationnels » et protéger leurs troupes. « Sur le front, il n’y a pas de cessez-le-feu : vous continuez à combattre, à éliminer les menaces directes et indirectes, à neutraliser les infrastructures terroristes et à éliminer les terroristes », a-t-il déclaré aux unités engagées.

Le chef d’état-major a replacé ces opérations dans un contexte stratégique plus large, affirmant que le Hezbollah « puise sa force en Iran », et que les frappes menées contre ce dernier ont visé notamment son industrie de défense, y compris les installations produisant des armes destinées au mouvement chiite libanais.

« Nous avons changé notre doctrine : nous ne permettrons plus à une armée terroriste de s’installer à nos frontières », a-t-il ajouté, évoquant une stratégie d’action directe et non de simple dissuasion. Il a précisé que toute menace visant Israël, y compris au-delà de la Ligne jaune et au nord du Litani, serait neutralisée.

Enfin, saluant « une génération héroïque », il a rendu hommage aux soldats engagés, assurant qu’ils bénéficient du soutien de la population israélienne. « Continuez à combattre et à gagner », a-t-il conclu, appelant à maintenir l’effort dans une guerre qu’il qualifie d’« historique ».