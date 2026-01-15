Le chef des Houthis menace de frapper toute présence israélienne au Somaliland

Le chef des Houthis au Yémen, Abdul Malik al-Houthi, a affirmé jeudi que son mouvement se préparait à un nouveau cycle d’affrontements avec Israël et les États-Unis, qualifiant cette confrontation d’« inévitable ».

Dans un discours retransmis par des médias arabes, le dirigeant de l’organisation terroriste pro-iranienne, qui contrôle une large partie du nord-ouest du Yémen, a déclaré que les Houthis « continuent de surveiller de près toute activité israélienne au Somaliland ». Il a menacé de frapper « toute présence israélienne fixe », qu’elle soit militaire ou d’un autre type, affirmant que son mouvement n’hésiterait pas à attaquer toute cible « à portée de main ».

Abdul Malik al-Houthi a également affirmé que le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar aurait récemment effectué une visite « secrète » au Somaliland, en passant par l’Éthiopie.

Évoquant la situation régionale, le chef houthi a estimé que son organisation se trouvait « en phase de préparation » pour un prochain affrontement, qui pourrait, selon lui, se dérouler directement ou par l’intermédiaire d’« outils », terme qu’il utilise pour désigner les adversaires locaux des Houthis au Yémen.

Enfin, Abdul Malik al-Houthi a accusé Israël et les États-Unis d’être à l’origine des manifestations en Iran, avançant des accusations conspirationnistes selon lesquelles Washington et Jérusalem utiliseraient des « gangs criminels » pour déstabiliser la République islamique.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, sur fond de guerre à Gaza, de crise en Iran et d’instabilité persistante en mer Rouge.