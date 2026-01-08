Après la reconnaissance, une première délégation officielle du Somaliland attendue en Israël

À la suite de la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël, une délégation civile et institutionnelle de haut niveau est attendue en Israël du 11 au 16 janvier 2026. Il s’agira de la première visite officielle de ce type depuis l’annonce, marquant une étape historique dans l’établissement de relations durables entre les deux parties.

Organisée par l’ONG israélienne Sharaka, cette visite vise à promouvoir des liens civils, éducatifs et politiques, au-delà des seuls canaux diplomatiques formels. La délégation rassemblera des représentants influents de la société civile, du monde académique, des médias, de la technologie et de la recherche, ainsi que des diplomates, des économistes, des entrepreneurs sociaux et des figures engagées dans la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne au Somaliland.

Le programme prévoit une série de rencontres et de visites destinées à mieux faire connaître l’histoire du peuple juif et de l’État d’Israël, ses institutions politiques, sa société civile, son écosystème académique et son innovation technologique. La délégation se rendra notamment à Yad Vashem, dans la Vieille Ville de Jérusalem, dans le sud d’Israël, ainsi qu’au site du festival Nova. Des échanges sont également prévus avec des instituts de recherche, des organisations de la société civile et des responsables politiques et régionaux.

Une partie centrale de la visite sera consacrée à la compréhension et à la lutte contre l’antisémitisme sur la scène internationale, à travers l’éducation, le dialogue et la mémoire de la Shoah. Cette dimension est perçue par les organisateurs comme un pilier fondamental de la coopération future.

Pour Sharaka, cette initiative illustre sa volonté d’élargir l’esprit des Accords d’Abraham en favorisant une diplomatie citoyenne, fondée sur des partenariats concrets et humains. Les organisateurs espèrent que cette visite posera les bases d’une coopération à long terme entre Israël, le Somaliland et, au-delà, d’autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient.