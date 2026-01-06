Israël : Gideon Sa’ar confirme sa visite au Somaliland et défend la reconnaissance

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a effectué mardi une visite diplomatique officielle à Hargeisa, capitale du Somaliland. Il s’agit du premier déplacement officiel d’un chef de la diplomatie israélienne dans ce territoire de la Corne de l’Afrique, non reconnu par la communauté internationale mais doté de facto de toutes les caractéristiques d’un État souverain. La visite, organisée à l’invitation du président somalilandais Abdirahman Mohamed Abdullahi s’est déroulée dans la plus grande discrétion pour des raisons de sécurité avant d’être rendue publique.

Au cours de cette journée hautement symbolique, Gideon Sa’ar a été reçu au palais présidentiel de Hargeisa où il a tenu une série d’entretiens avec le président Abdullahi, le ministre des Affaires étrangères Abdirahman Dahir Adam, le ministre de la Présidence Khadar Hussein Abdi, le chef d’état-major Niman Yusuf Osman, ainsi qu’avec les présidents du Parlement et du Sénat. Le ministre israélien avait été accueilli à son arrivée à l’aéroport par son homologue somalilandais, signe appuyé de l’importance accordée à cette visite.

Cette rencontre intervient dans le prolongement direct de l’accord signé le 26 décembre dernier entre Israël et le Somaliland, actant une reconnaissance mutuelle et l’établissement de relations diplomatiques complètes. Les deux parties ont convenu de la nomination réciproque d’ambassadeurs et de l’ouverture prochaine d’ambassades à Jérusalem et à Hargeisa.

Dans sa déclaration, Gideon Sa’ar a salué le caractère « historique » de cette reconnaissance, soulignant que le Somaliland est « un État fonctionnel, démocratique et stable depuis près de 35 ans », doté d’institutions solides, d’élections régulières et d’alternances politiques ordonnées. Il a insisté sur la volonté d’Israël de bâtir une relation durable, non seulement entre gouvernements, mais aussi entre les peuples, et d’engager des coopérations concrètes dans les domaines de l’économie, de l’eau, de l’agriculture, de la sécurité et du développement.

Le ministre israélien a également affirmé que rien ne saurait dicter à Israël ses choix diplomatiques, réaffirmant son attachement au principe de reconnaissance fondée sur la réalité politique et juridique. De son côté, le président Abdullahi a annoncé une visite prochaine en Israël et l’ouverture d’une ambassade dans le pays, qualifiant cette relation de « partenariat stratégique tourné vers l’avenir ».

Cette visite marque une étape diplomatique majeure pour le Somaliland, qui cherche à sortir de son isolement international, et pour Israël, qui renforce son ancrage stratégique dans une région clé, à la croisée de l’Afrique, du Moyen-Orient et des routes maritimes internationales.