Le chef du Hezbollah affirme que "le principal problème du Liban est Israël"

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a accusé lundi Israël d’être « le problème central auquel le Liban est confronté », lors d’un discours prononcé à l’occasion d’une conférence tenue à Beyrouth.

Dans son allocution, Qassem a dénoncé l’arrestation d’Atwi Atwi, un haut responsable du groupe sunnite terroriste Al-Jamaa al-Islamiyya, affirmant qu’une opération israélienne menée dans le village d’al-Habariyé constituait « une atteinte à la sécurité et à la souveraineté du Liban ». Selon lui, l’entrée de forces israéliennes pour capturer ce responsable représente un acte d’« agression caractérisée ».

Le dirigeant du Hezbollah a également rejeté toute tentative de division entre son organisation et le mouvement terroriste chiite Amal. « Certains cherchent à créer des dissensions entre le Hezbollah et Amal, mais la relation est enracinée et durable », a-t-il déclaré. Il a évoqué une récente réunion avec le président du Parlement libanais et chef du mouvement Amal, Nabih Berri, qualifiée de « routinière », portant notamment sur les élections, la reconstruction et la coopération politique. « Nous sommes un seul corps et nous travaillons ensemble sur tous les dossiers », a-t-il insisté.

Sur le plan régional, Qassem a affirmé que « l’agression israélienne et américaine » constituait la menace principale pour le Liban. Selon lui, cette agression ne peut être stoppée que par « la force militaire de la résistance, le soutien populaire et la force politique ». Il a ajouté que l’objectif de ces attaques serait de mettre fin à la résistance et d’affaiblir le Liban, affirmant toutefois que « cela n’a pas réussi depuis quinze mois ».

Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne avait annoncé l’arrestation d’un haut responsable d’Al-Jamaa al-Islamiyya, un groupe lié aux Frères musulmans et entretenant des relations étroites avec le Hamas.