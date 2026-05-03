Le Comité Nobel norvégien exhorte l’Iran à libérer la lauréate de la paix Narges Mohammadi

Dans un message publié samedi sur X sa fondation réclame son transfert immédiat à Téhéran :

https://x.com/i/web/status/2050607053568159748 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les autorités iraniennes refusent ce transfert. À Oslo, le Comité Nobel norvégien exhorte Téhéran à autoriser sa prise en charge. Figure majeure de la défense des droits humains, Narges Mohammadi a été récompensée en 2023 pour son combat en faveur des libertés fondamentales. Arrêtée fin 2025 après avoir décrété le régime des Mollahs, elle purge actuellement une peine de prison. Ses soutiens alertent sur un risque vital imminent et appellent à une mobilisation internationale.