Le Comité Nobel norvégien exhorte l’Iran à libérer la lauréate de la paix Narges Mohammadi

L’inquiétude grandit autour de l’état de santé de Narges Mohammadi. Détenue depuis décembre, elle se trouve actuellement en soins intensifs dans un hôpital de Zanjan.

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Photo fournie par la Fondation Narges Mohammadi montrant la militante iranienne Narges Mohammadi lors d’un portrait à Téhéran, le 9 février 2025
Photo fournie par la Fondation Narges Mohammadi montrant la militante iranienne Narges Mohammadi lors d’un portrait à Téhéran, le 9 février 2025Nooshin Jafari/Fondation Narges Mohammadi via AP

Dans un message publié samedi sur X sa fondation réclame son transfert immédiat à Téhéran :

https://x.com/i/web/status/2050607053568159748

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Les autorités iraniennes refusent ce transfert. À Oslo, le Comité Nobel norvégien exhorte Téhéran à autoriser sa prise en charge. Figure majeure de la défense des droits humains, Narges Mohammadi a été récompensée en 2023 pour son combat en faveur des libertés fondamentales. Arrêtée fin 2025 après avoir décrété le régime des Mollahs, elle purge actuellement une peine de prison. Ses soutiens alertent sur un risque vital imminent et appellent à une mobilisation internationale.

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