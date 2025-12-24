Le Corps des gardiens de la révolution iranienne saisit un pétrolier étranger dans le Golfe

Les Gardiens de la révolution iranienne ont annoncé la saisie d’un pétrolier transportant du carburant de contrebande dans le Golfe, avec à son bord un équipage étranger, ont rapporté les médias d’État iraniens. Selon la télévision officielle, le navire transportait environ quatre millions de litres de carburant illégal et comptait 16 membres d’équipage non iraniens.

Le commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général Abbas Gholamshahi, a précisé que les forces iraniennes avaient arraisonné le navire alors qu’il quittait les eaux territoriales iraniennes. Le pavillon du pétrolier n’a pas été immédiatement communiqué.

L’Iran procède régulièrement à ce type d’interceptions, affirmant lutter contre un trafic illégal de carburant dans le Golfe et le détroit d’détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième de la production mondiale de pétrole ainsi qu’une part majeure du gaz naturel liquéfié. Téhéran accuse fréquemment des réseaux régionaux et internationaux d’exploiter la contrebande de carburant iranien.

Cette nouvelle saisie s’inscrit dans une série d’incidents similaires survenus ces dernières semaines. Début décembre, les autorités iraniennes avaient intercepté un pétrolier dans le golfe d’Oman avec à son bord 18 marins originaires d’Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh. En novembre, les Gardiens de la révolution avaient également confirmé la saisie d’un navire battant pavillon des îles Marshall.

Les prix très bas des carburants en Iran, parmi les plus faibles au monde en raison des subventions publiques, rendent la contrebande particulièrement lucrative. Les autorités iraniennes affirment vouloir endiguer ce phénomène, tout en utilisant ces opérations pour affirmer leur contrôle sur une zone maritime stratégique, régulièrement au cœur de tensions internationales.