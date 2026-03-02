Le détroit d’Hormuz est fermé, affirme un commandant des Gardiens de la Révolution

L'Iran menace d’attaquer tout navire tentant de le franchir, faisant redouter un choc énergétique mondial.

Image d'illustration : Un bateau de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran dans le détroit d'Ormuz.US Navy via AP

Un commandant des Gardiens de la Révolution a annoncé lundi la fermeture du détroit d’Hormuz, affirmant que l’Iran attaquerait « tout navire tentant de le franchir », selon des médias iraniens. Cette déclaration marque une escalade majeure dans un contexte régional déjà extrêmement tendu.

Le détroit d’Hormuz constitue un point de passage stratégique par lequel transite environ un cinquième du commerce mondial de pétrole. Sa fermeture potentielle fait craindre un choc énergétique international et une forte hausse des prix du brut sur les marchés.

Cette annonce intervient après l'élimination du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, tué lors d’une frappe israélienne. 

La perspective d’un blocage du détroit inquiète particulièrement les pays du Golfe ainsi que les grandes puissances importatrices d’énergie. Plusieurs capitales redoutent une perturbation durable des routes maritimes et une extension du conflit à l’ensemble de la région.

