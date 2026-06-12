Le Hamas annonce de prochaines exécutions publiques de Gazaouis accusés d’espionnage pour Israël

L'organisation terroriste Hamas a annoncé son intention d'exécuter prochainement plusieurs habitants de la bande de Gaza accusés de collaborer avec Israël. Dans un communiqué diffusé par des canaux palestiniens, un responsable de l'appareil de sécurité interne du mouvement a indiqué que ces exécutions seraient réalisées publiquement, affirmant répondre à des demandes émanant de la population locale. Aucune date n'a toutefois été précisée.

Selon le Hamas, les personnes visées auraient participé à des opérations ayant conduit à la mort de membres de la branche armée du mouvement, les Brigades al-Qassam. L'organisation affirme notamment avoir arrêté un suspect qu'elle accuse d'être impliqué dans l'élimination d'Izz ad-Din al-Haddad, un commandant des Brigades al-Qassam. D'après le mouvement, l'individu aurait été appréhendé alors qu'il était en contact avec un officier du renseignement israélien, lequel aurait interrompu la communication au moment de l'arrestation.

Le Hamas soutient également avoir enregistré des avancées importantes dans sa lutte contre les activités de renseignement israéliennes dans le territoire palestinien. Selon ses déclarations, l'utilisation de doubles agents aurait permis d'identifier un grand nombre de personnes soupçonnées de collaborer avec Israël.

L'organisation terroriste affirme en outre que plusieurs suspects démasqués auraient tenté de fuir vers des secteurs placés sous contrôle sécuritaire israélien. Le Hamas présente ces opérations comme faisant partie d'une campagne plus large destinée à contrer l'infiltration de ses rangs et les activités de collecte de renseignements menées par Israël dans la bande de Gaza.