Le Hamas appelle l’Iran à cesser de viser les pays voisins

Le mouvement terroriste palestinien Hamas a appelé samedi l’Iran à s’abstenir de viser les pays voisins, tout en réaffirmant le droit de Téhéran à se défendre contre Israël et les États-Unis.

Dans un communiqué, l’organisation islamiste a exprimé son soutien au droit de la République islamique à répondre aux attaques dont elle affirme être victime. « Tout en affirmant le droit de la République islamique d’Iran de répondre à cette agression par tous les moyens disponibles, conformément aux normes et aux lois internationales, le mouvement appelle les frères en Iran à éviter de cibler les pays voisins », indique le texte.

Cette déclaration intervient dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient, marqué par des frappes américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes, suivies de ripostes de Téhéran dans la région.

Le Hamas, allié de longue date de l’Iran, a régulièrement exprimé son soutien au régime iranien face à Israël et aux États-Unis. Toutefois, le mouvement semble chercher à éviter une extension du conflit à d’autres pays de la région, alors que plusieurs États du Golfe et du Moyen-Orient accueillent des bases militaires américaines et pourraient être directement affectés par les tensions.

Depuis le début des hostilités, plusieurs frappes de drones et de missiles ont visé des infrastructures dans certains pays voisins, alimentant les inquiétudes d’une escalade régionale plus large.

Dans ce contexte, l’appel du Hamas apparaît comme une tentative de limiter les répercussions du conflit au-delà des principaux acteurs engagés, alors que la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran continue de redessiner l’équilibre sécuritaire au Moyen-Orient.