Le Hamas empêche des Gazaouis de quitter Gaza via le passage de Rafah

Selon des sources locales à Gaza citées par Channel 12, le Hamas a empêché plusieurs habitants de Gaza, pourtant autorisés à voyager, de quitter le territoire par le passage de Rafah. Ces révélations interviennent alors que le point de passage a rouvert cette semaine dans les deux sens, côté égyptien comme côté gazaoui.

D’après les témoignages recueillis, certains voyageurs figuraient sur des listes officielles validées à l’avance, mais ont été bloqués sur place par des membres du Hamas. Plusieurs affirment avoir été sommés de descendre des bus déjà prêts à partir ou d’être contraints de rebrousser chemin, sans explication claire. « Notre sortie a été gelée jusqu’à nouvel ordre », rapporte l’un d’eux sous couvert d’anonymat.

Un autre témoin explique que l’organisation terroriste a tenté de modifier les listes de passagers. « Les noms des malades étaient connus. Le Hamas a voulu remplacer certaines personnes par d’autres, pour faire sortir des individus qui l’intéressaient davantage. Cela a créé le chaos », affirme-t-il. Selon lui, cette intervention a provoqué des tensions et des retards importants.

Un voyageur gazaoui raconte que, sur une cinquantaine de personnes prévues pour quitter Gaza un même jour, seules douze ont finalement été autorisées à passer. « J’étais sur la liste, et je suis toujours bloqué ici. Les responsables de cette situation, c’est le Hamas. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles », déplore-t-il.

Détenteur d’une autorisation médicale après plusieurs mois d’attente, un homme a assuré avoir été empêché de partir malgré la gravité de son état et celui de son fils, brûlé lors des affrontements. « Je suis un civil qui veut simplement vivre dignement », témoigne-t-il.

Ces révélations renforcent les accusations selon lesquelles le Hamas exerce un contrôle strict sur les déplacements des civils à Gaza, y compris dans des cas humanitaires urgents.