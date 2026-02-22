Le Hamas s’apprête à désigner un nouveau chef après des élections internes

Le Hamas, affaibli par la guerre contre Israël dans la bande de Gaza et par l'élimination de plusieurs de ses dirigeants, est sur le point de se doter d’un nouveau chef. Selon un responsable du mouvement terroriste islamiste palestinien, les élections internes ont été achevées et la désignation du président du bureau politique interviendra prochainement, probablement durant le mois de ramadan.

Deux figures majeures sont en lice : Khaled Mechaal, 69 ans, ancien chef du bureau politique et actuel responsable du bureau de la diaspora, et Khalil al-Hayyé, 65 ans, considéré comme l’un des principaux artisans des négociations indirectes avec Israël ayant conduit au cessez-le-feu à Gaza. Le scrutin s’est déroulé sur plusieurs semaines dans la bande de Gaza, en Judée-Samarie et parmi les cadres du mouvement à l’étranger.

Le Hamas a d’abord renouvelé son Conseil de la Choura, instance consultative composée essentiellement de figures religieuses. Ce conseil a ensuite élu un nouveau bureau politique, chargé de choisir son président. L’annonce officielle devrait intervenir une fois le processus finalisé.

Ce renouvellement intervient après une série de coups portés à la direction du mouvement terroriste. Ismaïl Haniyeh, chef politique du Hamas, a été éliminé le 31 juillet 2024 lors d’une frappe attribuée à Israël à Téhéran. Quelques mois plus tard, le 16 octobre 2024, Yahya Sinwar, chef du Hamas dans la bande de Gaza et considéré par Israël comme l’architecte des attaques du 7 octobre 2023, a été éliminé à Rafah par des soldats israéliens.

Depuis, le mouvement terroriste était dirigé par un bureau politique restreint de cinq membres. La désignation d’un nouveau chef marque une étape clé pour le Hamas, qui cherche à redéfinir sa stratégie à long terme et à préserver son influence dans l’après-guerre.