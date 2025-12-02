Le Hezbollah a éliminé quatre personnalités libanaises pour étouffer la vérité sur l’explosion du port de Beyrouth (Tsahal)

L’armée israélienne affirme que l’unité 121 du Hezbollah a assassiné quatre personnalités libanaises qui menaçaient, selon elle, de révéler l’implication directe de l’organisation chiite dans l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en août 2020. Cette explosion, qui avait fait plus de 200 morts et ravagé la capitale libanaise, aurait été causée par un stock d’ammonium nitrate utilisé par le Hezbollah, selon cette version israélienne.

Parmi les victimes figure Joseph Skaff, ancien chef du service des douanes du port de Beyrouth, retrouvé mort après avoir été précipité d’une grande hauteur en 2017. L’IDF affirme qu’il avait demandé le retrait du stock d’ammonium nitrate lié au Hezbollah.

En décembre 2020, Mounir Abu Rjeili, responsable de la lutte contre la contrebande au sein des douanes, aurait été poignardé à mort pour avoir transmis des informations sur le lien entre le Hezbollah et l’explosion.

La même année, le photographe Joe Bejjani, mandaté par l’armée libanaise pour documenter la scène, a été abattu dans sa voiture ; ses assassins auraient également volé son téléphone portable.

En février 2021, l’intellectuel et journaliste Lokman Slim, critique virulent du Hezbollah, a lui aussi été tué par balles après avoir publiquement accusé le mouvement chiite et le régime syrien d’être responsables de la catastrophe.

Dans tous ces cas, le Hezbollah nie toute implication et les enquêtes libanaises n’ont jamais abouti.

Selon Tsahal, ces assassinats s’ajoutent à d’autres révélations impliquant l’organisation. L’armée israélienne affirme vouloir continuer à exposer les méthodes « brutales » du Hezbollah, tandis que de nombreux Libanais dénoncent l’emprise grandissante du mouvement sur leur pays.