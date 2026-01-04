Le Hezbollah veut privilégier les frappes ciblées contre les infrastructures stratégiques israéliennes

Le groupe terroriste chiite libanais Hezbollah poursuit, à bas bruit, la reconstruction et la modernisation de ses capacités militaires, avec un accent croissant mis sur les armes de précision, selon des sources sécuritaires et militaires libanaises citées par des médias régionaux. Cette évolution marque un changement doctrinal : moins de volume mais davantage d’impact.

D’après ces sources, le Hezbollah privilégie désormais des frappes ciblées contre des infrastructures stratégiques israéliennes — bases militaires, ports, installations énergétiques et réseaux de communication — afin de provoquer un choc opérationnel majeur, plutôt qu’un simple dommage cumulatif. L’objectif affiché serait d’augmenter significativement le coût de toute action militaire israélienne.

L’expert militaire libanais Elias Hanna estime que cette inflexion stratégique est le fruit d’un réexamen mené après le dernier conflit, dans un contexte de pressions politiques et économiques accrues au Liban, mais aussi de frappes israéliennes répétées. Selon lui, une seule roquette guidée avec précision peut produire un effet militaire équivalent à des dizaines de projectiles non guidés si elle touche un site vital.

Au cœur de ce que les analystes appellent le « projet de précision », figure la conversion de roquettes et de munitions existantes en armes guidées grâce à des systèmes de navigation et de guidage avancés. Ce dispositif inclurait également des missiles balistiques de courte et moyenne portée, appartenant notamment à la famille iranienne Fateh-110 / M-600.

Côté israélien, l’armée suit de près ces tentatives de réarmement, en particulier au nord du fleuve Litani. Ces dernières semaines, l’aviation israélienne a multiplié les frappes contre des centres d’entraînement des forces Radwan au Liban. Selon des sources sécuritaires, Tsahal prépare plusieurs options opérationnelles face au Hezbollah, avec l’objectif d’éviter une guerre d’usure prolongée tout en maintenant la pression militaire.

L’absence de mesures concrètes de la part du gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah, y compris en dehors des zones frontalières, renforce le soutien américain à la position israélienne dans ce dossier sensible.