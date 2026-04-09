Le Liban demande au Pakistan de confirmer que la trêve régionale inclut le Liban

Le Liban cherche à clarifier les contours du cessez-le-feu annoncé entre l’Iran et les États-Unis. Jeudi, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a sollicité son homologue pakistanais afin d’obtenir une confirmation explicite que la trêve régionale inclut bien le Liban.

Lors d’un échange avec Shehbaz Sharif, Nawaf Salam «a salué ses efforts pour aboutir au cessez-le-feu et lui a demandé de confirmer que la trêve devait inclure le Liban, pour éviter une réédition des agressions israéliennes» de la veille, selon un communiqué de la présidence du Conseil.

Le Pakistan, qui s’est imposé ces derniers jours comme un acteur clé de la médiation, avait pourtant laissé entendre une approche globale. Shehbaz Sharif avait ainsi affirmé que l’Iran et les États-Unis «ainsi que leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban». Une déclaration désormais au cœur des interrogations libanaises.