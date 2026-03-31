Le Liban dénonce l’intention d’Israël d’une "nouvelle occupation" de son territoire

Le Liban a vivement dénoncé mardi les intentions affichées par Israël d’établir une « zone de sécurité » sur son territoire à l’issue de la guerre, y voyant le signe d’une « nouvelle occupation » du sud du pays. Cette réaction intervient après des déclarations du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, évoquant la prise de contrôle d’une bande allant de la frontière israélienne jusqu’au fleuve Litani.

Le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, a fermement condamné ces propos, estimant qu’ils ne relevaient plus de simples déclarations politiques, mais traduisaient « une intention claire » d’imposer une présence militaire durable au Liban. Selon lui, ce projet s’accompagnerait de conséquences lourdes pour la population locale, notamment des déplacements forcés de centaines de milliers de civils et la destruction systématique de localités dans le sud.

Pour Beyrouth, cette perspective constitue une escalade majeure et un « approfondissement de l’agression » israélienne, dans un contexte déjà marqué par des affrontements intenses entre Tsahal et le Hezbollah le long de la frontière. Le sud du Liban reste en effet le théâtre d’opérations militaires régulières, alimentant les craintes d’un conflit élargi.

Du côté israélien, la création d’une telle zone est présentée comme une nécessité sécuritaire, visant à éloigner les menaces du Hezbollah et à protéger les communautés du nord d’Israël, régulièrement ciblées par des tirs de roquettes.