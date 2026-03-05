Le Liban met fin à l’exemption de visa pour les Iraniens

Le gouvernement libanais a annoncé une série de mesures visant l’Iran, dont la fin de l’entrée sans visa pour les ressortissants iraniens et un appel à empêcher toute activité des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) sur le territoire libanais. Ces décisions ont été adoptées lors d’une réunion du cabinet, sur fond de tensions régionales croissantes.

Le Premier ministre Nawaf Salam a demandé que « toutes les mesures nécessaires » soient prises pour empêcher toute présence ou activité des IRGC au Liban, selon le ministre de l’Information Paul Morcos. Les Gardiens de la Révolution, bras militaire et idéologique du régime iranien, entretiennent depuis des décennies des liens étroits avec le Hezbollah, qu’ils ont contribué à former et à soutenir militairement.

Cette annonce intervient alors que le pays est déjà fragilisé par la crise économique et par les répercussions du conflit régional. Le gouvernement actuel, dirigé par le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, est une coalition opposée au Hezbollah qui a émergé avec le soutien de pays occidentaux après l’offensive militaire israélienne contre le mouvement chiite en 2024.

Après la réunion du cabinet, Nawaf Salam a publié un message virulent sur le réseau social X, dénonçant « celui qui a entraîné le Liban dans des aventures dont nous aurions tous été mieux sans, sans se soucier des conséquences catastrophiques pour le pays et notre peuple ». Une critique largement interprétée comme visant le Hezbollah, allié de l’Iran, accusé d’avoir provoqué une nouvelle escalade avec Israël.

Le chef du gouvernement a également appelé les responsables de cette situation à « présenter des excuses au peuple libanais » pour les destructions, les déplacements de population et les nouvelles difficultés imposées au pays.