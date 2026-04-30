Le président du Parlement iranien promet un détroit d’Ormuz "libéré de toute présence américaine"

Téhéran affiche ses ambitions stratégiques dans le Golfe : le président du Parlement iranien promet un détroit d’Ormuz affranchi de toute présence américaine.

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Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher QalibafAP Photo/Bilal Hussein

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé jeudi que le contrôle par Téhéran du détroit stratégique d’Ormuz permettrait d’assurer un avenir régional sans présence américaine. Dans un message publié sur X à l’occasion de la « Journée nationale du Golfe persique », il a déclaré que l’Iran entendait offrir à lui-même et à ses voisins « un avenir libéré de la présence et de l’ingérence américaines ».

https://x.com/i/web/status/2049832654699475022

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Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis, notamment autour des questions de sécurité maritime et de liberté de navigation dans le Golfe. Le détroit d’Ormuz, passage clé reliant le Golfe persique à l’océan Indien, constitue l’un des points névralgiques du commerce mondial : près d’un tiers du pétrole transporté par voie maritime y transite, ce qui en fait un levier stratégique majeur pour Téhéran.

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Depuis plusieurs années, l’Iran affirme sa volonté de renforcer son influence dans cette zone, régulièrement théâtre d’incidents impliquant navires militaires et pétroliers. 

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