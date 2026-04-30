Le président du Parlement iranien promet un détroit d’Ormuz "libéré de toute présence américaine"

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé jeudi que le contrôle par Téhéran du détroit stratégique d’Ormuz permettrait d’assurer un avenir régional sans présence américaine. Dans un message publié sur X à l’occasion de la « Journée nationale du Golfe persique », il a déclaré que l’Iran entendait offrir à lui-même et à ses voisins « un avenir libéré de la présence et de l’ingérence américaines ».

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Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis, notamment autour des questions de sécurité maritime et de liberté de navigation dans le Golfe. Le détroit d’Ormuz, passage clé reliant le Golfe persique à l’océan Indien, constitue l’un des points névralgiques du commerce mondial : près d’un tiers du pétrole transporté par voie maritime y transite, ce qui en fait un levier stratégique majeur pour Téhéran.

Depuis plusieurs années, l’Iran affirme sa volonté de renforcer son influence dans cette zone, régulièrement théâtre d’incidents impliquant navires militaires et pétroliers.