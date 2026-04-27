Le président irakien nomme l’homme d’affaires Ali al-Zaidi comme Premier ministre désigné

Le président irakien Nizar Amedi a officiellement nommé lundi l’homme d’affaires Ali al-Zaidi au poste de Premier ministre désigné, marquant une nouvelle étape dans la recomposition politique du pays. Cette décision intervient après que le candidat a été soutenu par la principale alliance chiite, majoritaire au Parlement, à la suite du retrait de la candidature de l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki.

Dans un communiqué, la présidence a précisé que Nizar Amedi avait « chargé Ali al-Zaidi, le candidat du plus grand bloc parlementaire, de former le nouveau gouvernement », une mission qui devra ensuite être validée par le Parlement. Cette procédure, conforme aux usages institutionnels irakiens, ouvre désormais une phase de négociations politiques déterminante pour la formation de l’exécutif.

La désignation d’Ali al-Zaidi intervient dans un contexte de fortes pressions internationales, notamment américaines. Washington s’était opposé à un retour au pouvoir de Nouri al-Maliki, figure controversée et perçue comme proche de l’Iran. Le retrait de ce dernier a ainsi permis de débloquer la situation et de favoriser l’émergence d’un profil jugé plus consensuel.

Peu connu sur la scène politique internationale, Ali al-Zaidi devra désormais composer avec les équilibres fragiles du système irakien, marqué par des divisions confessionnelles et des rivalités d’influence. Sa capacité à former un gouvernement stable dépendra de sa faculté à rassembler les différentes composantes politiques du pays.

Cette nomination intervient à un moment clé pour l’Irak, confronté à des défis économiques, sécuritaires et institutionnels majeurs.