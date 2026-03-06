Le président iranien affirme que des pays "ont entamé des efforts de médiation" pour mettre fin à la guerre

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que plusieurs pays ont entamé des efforts de médiation afin de mettre fin au conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël. Cette déclaration intervient alors que les tensions militaires continuent de s’intensifier dans la région.

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État iranien a indiqué que des initiatives diplomatiques sont en cours pour tenter de désamorcer la crise. « Certains pays ont commencé des efforts de médiation », a-t-il écrit.

Massoud Pezeshkian a toutefois souligné que l’Iran restait déterminé à défendre sa souveraineté et ses intérêts nationaux face aux attaques. « Soyons clairs : nous sommes engagés en faveur d’une paix durable dans la région, mais nous n’hésiterons pas à défendre la dignité et la souveraineté de notre nation », a-t-il déclaré.

Le président iranien a également estimé que toute initiative de médiation devait s’attaquer aux origines du conflit. Selon lui, les discussions ne pourront aboutir que si elles prennent en compte les responsabilités de ceux qui ont, selon Téhéran, déclenché la guerre.

« La médiation doit s’adresser à ceux qui ont sous-estimé le peuple iranien et déclenché ce conflit », a-t-il ajouté.

Ces propos interviennent alors que les affrontements et les frappes militaires se poursuivent dans le cadre de la confrontation entre l’Iran, les États-Unis et Israël, alimentant les craintes d’une escalade régionale plus large.