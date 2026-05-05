Le programme nucléaire iranien peu affecté par les frappes récentes, selon le renseignement américain

Les frappes américaines et israéliennes menées ces derniers mois n'auraient pu que partiellement ralentir le programme nucléaire iranien, d'après plusieurs sources proches du renseignement américain. Le délai nécessaire à Téhéran pour se doter de l'arme nucléaire n'aurait pas évolué depuis l'été dernier.

Avant les premières frappes, les agences américaines estimaient que l'Iran pourrait produire suffisamment de matière pour fabriquer une bombe nucléaire en quelques mois. Après les attaques visant notamment les sites de Natanz, Fordow et Ispahan, ce délai aurait été repoussé à environ neuf mois, voire un an. Depuis, malgré la guerre qui a commencé fin février, cette estimation serait maintenue.

Ces conclusions révèlent que les dégâts supplémentaires infligés au programme nucléaire iranien restent limités. Si certaines installations ont été détruites ou gravement endommagées, une partie importante du stock d'uranium hautement enrichi resterait introuvable. Selon les experts, ce stock pourrait suffire à produire plusieurs armes nucléaires s'il était enrichi davantage.

L'Agence internationale de l'énergie atomique ne serait plus en mesure de vérifier l'emplacement exact de ces réserves depuis la suspension de ses inspections. Une partie de cet uranium serait stockée dans des installations souterraines, notamment à Ispahan, ce qui rend toute intervention particulièrement complexe.

Pour Washington, empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire demeure un objectif stratégique majeur. Les responsables américains affirment privilégier la voie diplomatique, tout en maintenant une pression militaire.

Certains analystes estiment toutefois que les frappes récentes, principalement dirigées contre des cibles militaires conventionnelles, n'ont pas porté de coup d'État décisif au programme nucléaire iranien. D'autres soulignent que l'élimination de certains scientifiques iraniens pourrait ralentir certains aspects techniques, sans pour autant arrêter le programme.

Dans ce contexte, plusieurs options plus radicales sont évoquées, notamment la destruction ou la récupération du stock d'uranium hautement enrichi, considérée comme essentielle pour freiner durablement les ambitions nucléaires de Téhéran.