Le Qatar ordonne au personnel de l’ambassade d’Iran de quitter le pays sous une semaine

Le Qatar a demandé aux membres de l’ambassade d’Iran à Doha de quitter le pays dans un délai d’une semaine, selon une source liée à la représentation diplomatique iranienne citée par l’agence Iran International. Cette décision marque une nouvelle détérioration des relations entre Doha et Téhéran, sur fond d’escalade militaire dans le Golfe.

Selon cette source, plusieurs personnes liées à l’ambassade iranienne prévoyaient de séjourner temporairement au Qatar. Toutefois, des hôtels de l’émirat ont refusé de les accueillir après avoir reçu des instructions du gouvernement qatari. Cette mesure intervient après que l’émir du Qatar a appelé l’Iran, il y a deux jours, à cesser immédiatement ses attaques visant le territoire du pays.

Les frappes iraniennes ont particulièrement touché le Qatar, notamment après une attaque ayant affecté le gigantesque champ gazier de Ras Laffan, l’un des plus importants sites de production de gaz naturel au monde. L’incident a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des infrastructures énergétiques dans la région.

Dans ce contexte, le ministre qatari de l’Énergie, Saad Al-Kaabi, a averti dans un entretien au Financial Times que l’escalade militaire au Moyen-Orient pourrait entraîner un arrêt généralisé de la production de pétrole et de gaz dans le Golfe si les attaques se poursuivent. Une telle situation aurait, selon lui, des conséquences majeures pour l’économie mondiale.

Les tensions ont déjà provoqué une forte réaction sur les marchés de l’énergie. Le prix du pétrole Brent a bondi de plus de 9 % vendredi, atteignant environ 93 dollars le baril, son niveau le plus élevé depuis l’automne 2023.

Une hausse durable des prix de l’énergie pourrait avoir des répercussions importantes à l’échelle mondiale, notamment sur les coûts du transport, du chauffage, de l’alimentation et de nombreux produits importés.