Les États-Unis annoncent l’élimination d’un responsable de l’État islamique en Syrie

Le commandement central américain (CENTCOM) a annoncé ce mercredi avoir éliminé Ali Hussein al-Awlwa, présenté comme un cadre de l’organisation État islamique (EI), lors d’une frappe aérienne menée dans le nord-ouest de la Syrie.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, l’armée américaine a indiqué que cette opération s’inscrivait dans la campagne menée contre les dernières cellules de l’organisation jihadiste. Washington affirme poursuivre ses efforts, en coordination avec ses partenaires régionaux, afin d’empêcher toute résurgence de l’EI.

« Cette frappe fait partie des opérations visant à perturber et neutraliser les terroristes qui cherchent à attaquer des citoyens américains, à l’étranger comme sur le territoire des États-Unis », a déclaré le CENTCOM. Le commandement a réaffirmé sa volonté de « détruire les derniers bastions de l’État islamique et d’assurer sa défaite durable ».

Cette annonce intervient alors que les autorités américaines restent vigilantes face aux appels à la violence diffusés récemment par les canaux de propagande de l’organisation jihadiste. Ces derniers jours, des messages attribués à l’EI ont exhorté leurs sympathisants à commettre des attentats lors de la Coupe du monde de football 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon plusieurs médias internationaux, ces publications appelaient à cibler les rassemblements de supporters autour des stades et des fan zones. Les messages évoquaient notamment des attaques à l’arme blanche, à l’arme à feu ou à l’aide de véhicules lancés contre la foule.

Les autorités américaines ont toutefois précisé qu’aucun renseignement concret ne faisait état, à ce stade, d’un projet d’attentat directement lié à la compétition. Les services de sécurité continuent néanmoins de surveiller de près les menaces émanant de l’organisation terroriste.