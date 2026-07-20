Les Houthis et le Hamas saluent la victoire de l'Espagne au Mondial

La victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Argentine (1-0 après prolongation) a suscité de nombreuses réactions dans le monde arabe, y compris de la part de plusieurs organisations terroristes, qui y ont vu un symbole politique en raison des positions de Madrid sur la guerre à Gaza.

Bassem Naïm, haut responsable du Hamas basé à l'étranger, a félicité l'Espagne pour son sacre mondial. « Nous félicitons l'Espagne pour cette brillante victoire en Coupe du monde. Nous partageons la joie de la Palestine et de ses soutiens, même si ce succès ne fera qu'irriter les sionistes et leurs alliés », a-t-il déclaré à des médias arabes.

https://x.com/i/web/status/2078985653077811538 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Du côté des Houthis au Yémen, le porte-parole Nasr al-Din Amer a également réagi sur les réseaux sociaux. « Même dans le sport, ceux que soutient l'ennemi israélien perdent, tandis que ceux qui s'opposent à lui gagnent. Félicitations à l'Espagne, dont la position honorable est en faveur de Gaza et contre l'ennemi israélien », a-t-il écrit.

Selon les médias israéliens, ces prises de position n'ont toutefois pas été diffusées dans le cadre de communiqués officiels des deux organisations, mais par des responsables ou porte-parole s'exprimant à titre public.

À Gaza, de nombreux Palestiniens ont suivi la finale sur des écrans géants installés dans plusieurs quartiers du territoire. Au coup de sifflet final, des scènes de liesse ont été rapportées, des supporters brandissant des drapeaux espagnols pour célébrer la victoire de la Roja.

En Égypte également, le succès espagnol a été largement salué. Certains supporters ont présenté cette victoire comme une forme de revanche sportive, l'Argentine ayant éliminé la sélection égyptienne en huitièmes de finale du tournoi. De nombreux rassemblements festifs ont été organisés dans plusieurs villes du pays à l'issue de la rencontre.