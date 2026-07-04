Les Houthis menacent l'Arabie saoudite

Les rebelles houthis du Yémen ont adressé de nouvelles menaces à l'Arabie saoudite, l'accusant d'avoir tenté d'empêcher un avion civil iranien d'atterrir à Sanaa. Les insurgés, soutenus par l'Iran, affirment que des avions de combat saoudiens ont tenté de pénétrer leur espace aérien afin de bloquer l'appareil, qui transportait plus de 200 passagers, dont des blessés et des malades.

Selon les Houthis, l'avion a finalement dû rebrousser chemin vers Téhéran. Des médias proches du mouvement indiquent qu'il transportait également une délégation houthie qui devait assister aux funérailles de l'ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei.

Dans une déclaration vidéo, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a averti que toute nouvelle violation de l'espace aérien yéménite ou toute attaque contre le pays entraînerait une riposte globale visant les aéroports et les infrastructures stratégiques saoudiennes, sur terre comme en mer. Il a également affirmé que leurs combattants étaient prêts à agir pour mettre fin à ce qu'il qualifie de « siège saoudo-américain ».

Ces menaces surviennent alors que les relations entre Riyad et les Houthis s'étaient relativement apaisées ces derniers mois. En mai, les deux camps avaient notamment conclu leur plus important échange de prisonniers depuis le début du conflit, incluant sept ressortissants saoudiens.

La guerre entre les Houthis et le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, dure depuis 2015. Malgré une trêve négociée par l'ONU en 2022, les rebelles contrôlent toujours Sanaa et une grande partie du nord du pays, tandis que le gouvernement reconnu par la communauté internationale conserve le contrôle d'une grande partie du sud.