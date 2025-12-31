Liban : Donald Trump soutient une action israélienne contre le Hezbollah "si nécessaire"

La question libanaise n’a occupé qu’une place limitée lors de la rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago, mais elle révèle une convergence stratégique claire entre Washington et Jérusalem sur le dossier du Hezbollah.

Selon une source proche des discussions, Donald Trump aurait explicitement indiqué à Benjamin Netanyahou qu’Israël était libre d’agir contre Hezbollah « s’il estime que cela est nécessaire ». Le président américain a par ailleurs réaffirmé sa position selon laquelle le Hezbollah devait être « complètement désarmé ». Avant même la réunion, Trump avait publiquement dénoncé le comportement de l’organisation terroriste chiite, soulignant la faiblesse du gouvernement libanais face à son influence militaire et politique.

Ces déclarations n’ont pas échappé au Hezbollah. La presse proche du mouvement, notamment le quotidien Al-Akhbar, estime que la rencontre entre les deux dirigeants pourrait entraîner « de nouveaux développements dès le début de l’année prochaine ».

En parallèle, des discussions diplomatiques se poursuivent autour du cessez-le-feu. Ces dernières semaines, plusieurs réunions du comité de supervision ont réuni des représentants d’Israël, du Liban, des États-Unis, de l’ONU et de la France. Pour la première fois, des représentants civils des deux pays ont également pris part aux échanges, parmi lesquels l’ancien ambassadeur libanais à Washington Simon Karem et, côté israélien, le numéro deux du Conseil de sécurité nationale, le Dr Yossi Dreznin.

Ces pourparlers ne se limitent pas aux aspects militaires. Ils portent aussi sur la promotion de projets économiques bilatéraux, encouragés par l’envoyée spéciale américaine Morgan Ortagus. Selon le bureau du Premier ministre israélien, les discussions visent à renforcer la sécurité durable des populations frontalières tout en démontrant l’intérêt commun à neutraliser la menace du Hezbollah. Une nouvelle réunion est attendue la semaine prochaine pour approfondir ces dossiers sensibles.