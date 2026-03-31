Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé ce mardi que l’armée israélienne entendait établir un contrôle sécuritaire sur le sud du Liban jusqu’au fleuve Litani, dans le cadre de l’opération militaire en cours contre le Hezbollah.

S’exprimant lors d’une réunion sécuritaire au quartier général de la Kirya à Tel Aviv, en présence de hauts responsables militaires, le ministre a exposé une stratégie visant à instaurer une zone tampon durable au nord d’Israël. « Tsahal contrôlera toute la zone jusqu’au Litani », a-t-il déclaré, évoquant une présence prolongée destinée à neutraliser les capacités du mouvement chiite.

Selon Israël Katz, l’armée appliquera au sud du Liban des méthodes similaires à celles utilisées dans la bande de Gaza, notamment à Rafah et Beit Hanoun. L’objectif affiché est la destruction systématique des infrastructures du Hezbollah dans les villages proches de la frontière, afin d’empêcher les infiltrations et les attaques antichars contre les localités israéliennes.

Dans cette optique, le ministre a également exclu tout retour immédiat des habitants du sud du Liban. Plus de 600 000 personnes déplacées ne seront pas autorisées à regagner leurs foyers tant que la sécurité des populations du nord d’Israël ne sera pas assurée, a-t-il précisé.

Au-delà des objectifs tactiques, Israël Katz a présenté une ambition stratégique plus large : affaiblir durablement le Hezbollah et réduire l’influence de l’Iran au Liban. « Nous sommes déterminés à éliminer cette menace et à changer la réalité sécuritaire dans la région », a-t-il déclaré, évoquant une transformation durable de l’équilibre régional.

Ces déclarations interviennent alors que les combats se poursuivent dans le sud du Liban. Le ministre a également rendu hommage aux soldats israéliens tués lors des affrontements récents, saluant leur engagement et leur « courage » sur le terrain.

Cette nouvelle doctrine marque un durcissement de la position israélienne, laissant entrevoir une implication prolongée au Liban et un redéploiement stratégique dans la région.