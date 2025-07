Mahmoud Abbas exige que l'Autorité palestinienne soit intégrée aux négociations sur Gaza

Articles recommandés -

Le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, a demandé à Washington que son gouvernement soit directement impliqué dans les négociations en cours sur un cessez-le-feu à Gaza et sur la libération des otages détenus par le Hamas, a rapporté la chaîne israélienne N12. Soutenu par l’Arabie saoudite, Abbas estime que l’AP doit avoir son mot à dire sur les arrangements sécuritaires à long terme, notamment si elle devait reprendre un rôle de gouvernance dans le territoire palestinien actuellement sous le contrôle du Hamas.

Selon le média, les États-Unis n’ont pas encore officiellement répondu à cette requête, mais pourraient s’engager à inclure l’AP dans les discussions à venir. Ce repositionnement intervient alors qu’Abbas cherche à réaffirmer la légitimité de son autorité face à un Hamas affaibli mais toujours influent sur le terrain.

Dans un discours prononcé en avril devant le Conseil central palestinien, Abbas avait exhorté le Hamas à déposer les armes et à restituer les otages, qualifiant de "criminels" ceux qui, selon lui, prolongent inutilement la guerre. Il dénonçait alors les "prétextes" fournis à Israël pour intensifier son offensive à Gaza.

Paradoxalement, malgré ces critiques, Abbas et son entourage ont tenu des propos ambigus sur les attaques du 7 octobre menées par le Hamas. Il avait qualifié ce jour d’"étape importante", et son conseiller Mahmoud al-Habbash a défendu à plusieurs reprises ces actes comme une "résistance légitime", suscitant de vives critiques internes, notamment de la part de clans et tribus palestiniens.

En juin, Abbas a adressé une lettre aux organisateurs d’une conférence internationale sur la question palestinienne, réitérant que l’AP était prête à assumer la pleine responsabilité de la gouvernance et de la sécurité à Gaza, avec l’appui du monde arabe et de la communauté internationale. Il y précisait que le Hamas devait abandonner le pouvoir ainsi que ses capacités militaires au profit des forces de sécurité palestiniennes, qui seraient chargées de leur démantèlement.

Alors que les pourparlers s’intensifient autour d’un possible accord, la volonté de Mahmoud Abbas de réintégrer le jeu politique à Gaza souligne les profondes divisions au sein du leadership palestinien et l’enjeu régional que représente l’après-guerre.