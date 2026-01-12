Mahmoud Abbas hospitalisé en urgence à Ramallah, selon des médias palestiniens

Les médias palestiniens ont annoncé ce lundi que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait été transporté à l’hôpital à Ramallah. Selon ces informations, reprises notamment par la chaîne saoudienne Asharq, le dirigeant palestinien aurait été hospitalisé en urgence.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a toutefois tenu à relativiser ces informations, affirmant que Mahmoud Abbas se trouvait à l’hôpital pour des examens médicaux de routine.

Âgé de 90 ans, le président de l’Autorité palestinienne fait régulièrement l’objet de spéculations concernant son état de santé et sa succession. En octobre dernier, il avait publié une déclaration constitutionnelle précisant les modalités d’un intérim en cas de vacance du pouvoir.

Conformément à ce texte, le vice-président de l’Autorité palestinienne, Hussein al-Sheikh, assurerait la présidence par intérim pour une période de trois mois, durant laquelle des élections présidentielles directes devraient être organisées. Le document prévoit également qu’en cas de force majeure empêchant la tenue du scrutin dans ce délai, celui-ci pourrait être prolongé une seule fois par décision du Conseil central palestinien.