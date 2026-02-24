Malgré le boycott, trois entreprises turques intéressées par le méga-projet du métro israélien

Alors que la Turquie maintient un boycott officiel à l’égard d’Israël, trois grandes entreprises turques d’infrastructures envisagent de participer au gigantesque projet de métro du Gush Dan (centre d'Israël).

i24NEWS a appris que des représentants des sociétés Akkord, DEIK et Simtay se trouvent actuellement en Israël dans le cadre d’une tournée organisée par la société publique NTA, chargée du projet, en coordination avec le ministère des Transports. Cette visite s’inscrit dans la phase préparatoire du futur appel d’offres international pour la réalisation de ce chantier d’envergure. Plusieurs entreprises chinoises auraient également manifesté leur intérêt.

Le processus de présélection a été lancé en novembre dernier, en amont de l’ouverture officielle de l’appel d’offres prévue en avril. Le premier volet des travaux, estimé à environ 65 milliards de shekels, comprend le creusement de 78 kilomètres de tunnels et la construction de 59 stations souterraines.

À terme, le réseau de métro devrait s’étendre sur environ 150 kilomètres, majoritairement en sous-sol, et relier 24 municipalités de la région métropolitaine de Tel-Aviv. Le coût total du projet est évalué entre 150 et 170 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus importants chantiers d’infrastructure jamais entrepris en Israël.