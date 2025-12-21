Menaces de frappes israéliennes en Irak : Bagdad alerté par des messages jugés "très sérieux"

Le gouvernement irakien a récemment reçu deux messages d’alerte inhabituels contenant des informations jugées "extrêmement préoccupantes" sur d’éventuelles frappes militaires israéliennes de grande ampleur sur le territoire irakien. Selon le quotidien saoudien A-Sharq Al-Awsat, ces avertissements ont été transmis à Bagdad par une agence de renseignement occidentale ainsi que par un pays arabe allié.

D’après des sources qualifiées « d’informées », les autorités irakiennes se sont vu remettre un volumineux dossier comprenant des listes préparées par Israël, rassemblant des données détaillées sur des milices pro-iraniennes opérant en Irak. Ces documents feraient état d’un niveau de précision et d’exhaustivité qui aurait « stupéfié » les responsables irakiens.

Les messages indiquent que la menace est « très sérieuse » et qu’Israël évoquerait désormais avoir reçu un feu vert des États-Unis pour agir de manière unilatérale en Irak. Les cibles potentielles mentionnées incluraient des institutions gouvernementales liées à des factions chiites, des éléments des Forces de mobilisation populaire, des figures financières et militaires influentes, ainsi que des sites de drones et de missiles, des dépôts d’armes et des camps d’entraînement.

Les sources précisent que les listes contiennent également des informations sur des individus opérant dans l’ombre des factions armées, notamment ceux gérant leurs intérêts financiers et commerciaux, ainsi que des structures étatiques servant de façades à leur influence.

Selon l’un des interlocuteurs du journal saoudien, le fait de révéler à Bagdad l’ampleur des renseignements détenus par Israël intervient à « un moment crucial ». Un diplomate occidental cité estime que les responsables irakiens ne mesureraient pas encore pleinement la gravité de la situation et seraient appelés à prendre des décisions décisives afin d’éviter une escalade aux conséquences potentiellement lourdes pour la stabilité du pays et de la région.