Mike Huckabee confirme l’envoi du Dôme de fer israélien aux Émirats

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a confirmé qu’Israël avait envoyé des batteries du Dôme de fer aux Émirats arabes unis, ainsi que du personnel chargé de les faire fonctionner.

Il s’agit de l’une des premières confirmations publiques de cette coopération militaire entre Israël et les Émirats pendant la guerre contre l’Iran.

Lors d’un entretien avec la journaliste Hila Korach à une conférence organisée à Tel Aviv, Mike Huckabee a expliqué que cette assistance s’inscrivait dans la relation étroite construite entre les deux pays depuis les accords d’Abraham.

« Israël vient de leur envoyer des batteries du Dôme de fer et du personnel pour les faire fonctionner », a déclaré l’ambassadeur américain.

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Selon lui, cette coopération illustre les bénéfices concrets de la normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. Mike Huckabee a présenté Abou Dhabi comme un exemple de réussite des accords d’Abraham, dont les Émirats ont été l’un des premiers signataires.

Cette confirmation intervient après plusieurs informations publiées ces derniers jours selon lesquelles Israël aurait discrètement déployé des systèmes de défense avancés aux Émirats pendant la guerre avec l’Iran.

Ces informations évoquaient notamment le Dôme de fer, mais aussi le système laser Iron Beam et la plateforme Spectro, utilisée pour la détection de drones. Des personnels israéliens auraient également été envoyés sur place pour opérer ces dispositifs.

Pendant le conflit, les Émirats arabes unis ont été visés par de nombreux tirs de missiles et de drones iraniens. Le déploiement de systèmes israéliens sur leur territoire marque une étape importante dans la coopération sécuritaire entre Jérusalem et Abou Dhabi face à la menace iranienne.