Israël a fourni un Dôme de fer aux Émirats arabes unis pendant la guerre contre l’Iran

Israël a fourni aux Émirats arabes unis une batterie du Dôme de fer utilisée pour intercepter des missiles iraniens pendant la guerre contre l’Iran, a confirmé l’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz.

Il s’agit de la première confirmation publique de cette information par un responsable gouvernemental.

Selon le quotidien Israel Hayom, Mike Waltz a évoqué cette coopération lors d’un événement organisé à New York par la mission israélienne auprès de l’ONU à l’occasion de la fête de l’Indépendance d’Israël.

« Nous avons vu les Émirats arabes unis utiliser le Dôme de fer fourni par Israël », a-t-il déclaré.

La livraison d’une batterie du Dôme de fer aux Émirats avait d’abord été rapportée le mois dernier par le site Axios. Selon ces informations, Israël aurait également envoyé des soldats chargés d’opérer le système sur place.

Le Dôme de fer est l’un des principaux systèmes israéliens de défense antimissile. Il est principalement utilisé pour intercepter des roquettes et missiles de courte portée visant des zones habitées.

Cette coopération illustre l’ampleur du rapprochement sécuritaire entre Israël et les Émirats arabes unis, dans un contexte de guerre régionale avec l’Iran. Pendant le conflit, les Émirats ont été visés par de nombreux tirs iraniens, notamment de missiles et de drones.

La confirmation de Mike Waltz intervient aussi alors que plusieurs informations récentes font état d’une implication plus active d’Abou Dhabi aux côtés de Washington et de Jérusalem pendant la guerre contre Téhéran.

Même si Israël et les Émirats entretiennent des relations diplomatiques depuis les accords d’Abraham, l’usage d’un système israélien aussi stratégique sur le territoire émirati marque une étape importante dans leur coopération militaire face à la menace iranienne.