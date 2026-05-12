Les Émirats arabes unis auraient secrètement frappé l’Iran pendant la guerre

Les Émirats arabes unis auraient mené des frappes militaires contre l’Iran pendant la guerre, aux côtés des États-Unis et d’Israël, selon un rapport du Wall Street Journal.

D’après le journal américain, Abou Dhabi n’a jamais reconnu publiquement ces opérations. L’une d’elles aurait visé une raffinerie située sur l’île iranienne de Lavan, dans le golfe Persique, au début du mois d’avril.

Le rapport ne précise pas si cette frappe a eu lieu avant ou après l’annonce d’un cessez-le-feu par le président américain Donald Trump. À l’époque, l’Iran avait reconnu qu’un site avait été attaqué par un ennemi non identifié.

Selon le Wall Street Journal, Téhéran avait ensuite riposté en tirant des missiles et des drones vers les Émirats arabes unis et le Koweït.

L’attaque de l’île de Lavan est le seul exemple précis cité dans le rapport concernant une implication militaire directe des Émirats arabes unis dans la guerre.

Une source citée par le journal affirme que Washington aurait bien accueilli la participation d’Abou Dhabi, après le refus d’autres pays du Golfe de prendre part activement au conflit.

Le ministère émirati des Affaires étrangères n’a pas commenté directement ces informations. Il a toutefois rappelé que les Émirats avaient déjà affirmé leur droit de répondre aux attaques iraniennes. Le Pentagone a également refusé de commenter.

Pendant la guerre, l’Iran a lancé de nombreuses attaques contre les Émirats arabes unis. Selon le ministère émirati de la Défense, environ 550 missiles balistiques et de croisière ainsi que plus de 2 200 drones ont été tirés vers le pays, faisant des Émirats l’un des États les plus visés de la région.

La plupart des projectiles auraient été interceptés, mais certains ont touché des cibles militaires et civiles. L’Iran avait aussi menacé de frapper les bases américaines dans la région et avait bloqué le détroit d’Ormuz, perturbant une voie essentielle pour le transport du pétrole et du gaz.

Les Émirats ont par ailleurs signalé une reprise probable d’attaques iraniennes sur leur territoire ces derniers jours, malgré le cessez-le-feu fragile en vigueur.