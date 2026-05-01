Israël déploie des systèmes de défense avancés aux Émirats face à la menace iranienne, selon le Financial Times

Israël a franchi une nouvelle étape dans sa coopération sécuritaire régionale en déployant aux Émirats arabes unis plusieurs systèmes de défense sophistiqués pour contrer les missiles et drones iraniens, selon le Financial Times. Au cœur de ce dispositif figure une version opérationnelle du système laser Iron Beam (Faisceau de fer), capable d’intercepter des menaces aériennes à moindre coût et avec une grande précision.

Ce déploiement s’inscrit dans le contexte des récents affrontements avec l’Iran et vise à renforcer la protection du territoire émirati face à des attaques potentielles. Israël aurait également fourni un système de détection avancé, connu sous le nom de Spectro, permettant d’identifier des drones jusqu’à une distance de 20 kilomètres.

En complément, des batteries du système Dôme de Fer auraient été installées sur place, accompagnées de personnels militaires israéliens chargés de leur opération. « Ce n’est pas un petit nombre de soldats déployés sur le terrain », indique une source proche du dossier, soulignant l’ampleur de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Pour des responsables régionaux, cette assistance illustre « la valeur d’être un allié d’Israël », dans un contexte de menaces croissantes liées aux capacités balistiques et aux drones de Téhéran. Elle témoigne aussi de l’approfondissement des liens stratégiques entre Israël et les Émirats, renforcés depuis les accords d’Abraham.

Ce déploiement inédit met en lumière l’évolution des alliances au Moyen-Orient, où la coopération militaire et technologique s’intensifie face à des défis sécuritaires communs. Il souligne également le rôle croissant d’Israël comme fournisseur de solutions de défense avancées dans la région, à un moment où les équilibres géopolitiques restent particulièrement instables.