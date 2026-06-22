Qatar : une explosion dans une usine de gaz fait 54 blessés et 18 disparus

Une puissante explosion a frappé dans la nuit le complexe industriel de Ras Laffan, principal terminal d'exportation de gaz naturel du Qatar, faisant au moins 54 blessés tandis que 18 personnes étaient toujours portées disparues plusieurs heures après l'explosion.

L'accident s'est produit alors que des équipes tentaient de remettre en service les installations, à l'arrêt depuis plusieurs mois après avoir été endommagées par une frappe iranienne durant la guerre régionale. Les travaux de redémarrage auraient provoqué une explosion suivie d'un incendie à l'usine gazière de Barzan, selon la compagnie publique QatarEnergy.

L'ampleur des dégâts reste encore inconnue. Dans un premier temps, les autorités avaient fait état de seulement quelques blessés, avant que le ministère qatari de l'Intérieur ne révise fortement le bilan à la hausse.

Le complexe de Barzan possède une capacité de production d'environ 1,4 milliard de pieds cubes standards de gaz par jour. Il alimente principalement la production d'électricité du Qatar ainsi que ses installations de dessalement d'eau, essentielles dans cet État désertique de la péninsule Arabique.

L'incident pourrait accentuer les tensions sur les marchés mondiaux de l'énergie. Le Qatar figure parmi les plus grands producteurs de gaz naturel au monde et avait déjà suspendu ses exportations en raison des perturbations provoquées par le contrôle iranien du détroit d'Ormuz pendant le conflit.

En mars dernier, un missile iranien avait déjà frappé Ras Laffan, provoquant un important incendie et des dégâts qualifiés d'« étendus » par les autorités. Le site était progressivement en cours de réouverture alors que les négociations sur une paix durable au Moyen-Orient se poursuivent.