Reza Pahlavi dénonce le régime après l’exécution d’un étudiant accusé d’espionnage pour Israël

Le prince héritier iranien Reza Pahlavi a vivement condamné samedi soir l’exécution d’un jeune Iranien accusé d’espionnage pour Israël, dénonçant un acte de « vengeance » et de « faiblesse » du régime islamique.

https://x.com/i/web/status/2002449981278490688 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’homme exécuté, Aghil Keshavarz, étudiant à l’université de Shahrood, avait été reconnu coupable par la justice iranienne d’avoir collaboré avec Israël, notamment en photographiant des sites militaires. Arrêté en juin, peu après la guerre de douze jours entre l’Iran et Israël, il aurait reconnu les faits selon les autorités. Des organisations de défense des droits humains affirment toutefois que son procès s’est déroulé sans garanties judiciaires, évoquant des aveux extorqués sous la torture par les services de renseignement des Gardiens de la Révolution.

Dans un message publié sur le réseau X, Reza Pahlavi a accusé le guide suprême Ali Khamenei et les dirigeants de la République islamique d’Iran de s’en prendre à « une jeunesse innocente sur la base de mensonges ». Selon lui, le régime chercherait à masquer ses revers militaires récents par une répression accrue. Il a également présenté ses condoléances à la famille de la victime, promettant que « les responsables de ces crimes devront rendre des comptes ».

Les autorités iraniennes ont considérablement intensifié les arrestations depuis le conflit de juin, affirmant avoir interpellé plus de 21 000 personnes soupçonnées de collaboration avec Israël. Selon des observateurs, les véritables agents de renseignement étrangers sont rarement exécutés publiquement, ce qui alimente les doutes sur les motivations politiques de ces affaires.

Plus de 1 000 exécutions ont été recensées en Iran depuis le début de l’année 2025, un chiffre qui suscite une inquiétude croissante au sein de la communauté internationale et des défenseurs des droits humains.