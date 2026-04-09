Reza Pahlavi s'adresse au peuple iranien après le cessez-le-feu : "Vous devez garder foi en la victoire"

Dans un discours diffusé mercredi soir par satellite et à la radio en Iran, le prince héritier Reza Pahlavi a exhorté les Iraniens à ne pas interpréter le cessez-le-feu de deux semaines entre l'Iran, les États-Unis et Israël comme une défaite. Bien au contraire : pour lui, cet accord signé sous contrainte est la preuve que la République islamique est au bord de l'effondrement.

« Je sais que l'annonce du cessez-le-feu a anéanti nombre d'entre vous », a reconnu le prince héritier. « Mais aujourd'hui n'est pas le moment de désespérer, c'est le moment d'avoir une foi encore plus grande en la victoire. »

Pahlavi a dressé un bilan positif des quarante jours de guerre : élimination du Guide suprême Ali Khamenei, qu'il a qualifiée de « victoire historique en soi » ; neutralisation de hauts commandants des Gardiens de la révolution, des Bassidj et des services de renseignement ; destruction d'une infrastructure militaire construite, selon ses mots, « non pour défendre l'Iran, mais pour exporter la terreur ». Il a également accusé le régime de dissimuler l'ampleur des dégâts en coupant l'accès à Internet à 90 millions d'Iraniens.

Pour autant, Pahlavi s'est gardé d'appeler à une insurrection immédiate, reconnaissant que le régime conservait un pouvoir de coercition suffisant pour poursuivre la répression. « Je vous demande de rester patients, de vous défendre et, forts de votre foi en la victoire, d'attendre le moment décisif », a-t-il déclaré, réaffirmant sa conviction de longue date : le coup de grâce devra venir de l'intérieur. « C'est à nous, la nation iranienne, qu'il revient de provoquer la chute définitive de ce régime affaibli. »

Ce discours intervient alors que des négociations pour un cessez-le-feu durable doivent débuter entre les Etats-Unis et l'Iran. Ce jeudi, Donald Trump a indiqué que les forces américaines resteraient stationnées dans la région le temps de s'assurer du respect de l'accord conclu, et qu'elles n'hésiteraient pas à frapper la République islamique "avec une force sans précédent" si celle-ci ne respectait pas ses engagements.