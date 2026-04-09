Reza Pahlavi s'adresse au peuple iranien après le cessez-le-feu : "Vous devez garder foi en la victoire"
Aux yeux du prince héritier iranien en exil, cet accord signé sous contrainte "est la preuve que la République islamique est au bord de l'effondrement"
Dans un discours diffusé mercredi soir par satellite et à la radio en Iran, le prince héritier Reza Pahlavi a exhorté les Iraniens à ne pas interpréter le cessez-le-feu de deux semaines entre l'Iran, les États-Unis et Israël comme une défaite. Bien au contraire : pour lui, cet accord signé sous contrainte est la preuve que la République islamique est au bord de l'effondrement.
« Je sais que l'annonce du cessez-le-feu a anéanti nombre d'entre vous », a reconnu le prince héritier. « Mais aujourd'hui n'est pas le moment de désespérer, c'est le moment d'avoir une foi encore plus grande en la victoire. »
Pahlavi a dressé un bilan positif des quarante jours de guerre : élimination du Guide suprême Ali Khamenei, qu'il a qualifiée de « victoire historique en soi » ; neutralisation de hauts commandants des Gardiens de la révolution, des Bassidj et des services de renseignement ; destruction d'une infrastructure militaire construite, selon ses mots, « non pour défendre l'Iran, mais pour exporter la terreur ». Il a également accusé le régime de dissimuler l'ampleur des dégâts en coupant l'accès à Internet à 90 millions d'Iraniens.
Pour autant, Pahlavi s'est gardé d'appeler à une insurrection immédiate, reconnaissant que le régime conservait un pouvoir de coercition suffisant pour poursuivre la répression. « Je vous demande de rester patients, de vous défendre et, forts de votre foi en la victoire, d'attendre le moment décisif », a-t-il déclaré, réaffirmant sa conviction de longue date : le coup de grâce devra venir de l'intérieur. « C'est à nous, la nation iranienne, qu'il revient de provoquer la chute définitive de ce régime affaibli. »
Ce discours intervient alors que des négociations pour un cessez-le-feu durable doivent débuter entre les Etats-Unis et l'Iran. Ce jeudi, Donald Trump a indiqué que les forces américaines resteraient stationnées dans la région le temps de s'assurer du respect de l'accord conclu, et qu'elles n'hésiteraient pas à frapper la République islamique "avec une force sans précédent" si celle-ci ne respectait pas ses engagements.