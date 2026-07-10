Spécial week-end | Le zoroastrisme, berceau de l'Iran antique

Aujourd'hui, l'Iran est indissociable de la République islamique. Pourtant, bien avant la conquête musulmane du VIIᵉ siècle, le pays était le cœur du zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions monothéistes de l'histoire, dont l'influence a profondément marqué les grandes religions apparues par la suite.

Fondée entre la fin du deuxième et le début du premier millénaire avant notre ère, puis structurée par le prophète Zoroastre (Zarathoustra) aux VIIᵉ et VIᵉ siècles avant J.-C., cette religion repose sur la croyance en un Dieu unique, Ahura Mazda, créateur de tout ce qui est bon.

Le zoroastrisme place au centre de sa doctrine la lutte permanente entre le Bien et le Mal. Ahura Mazda s'oppose à Angra Mainyu (Ahriman), incarnation des ténèbres et du mal. L'être humain, doté de son libre arbitre, est appelé à choisir le camp du bien par ses actes. La devise zoroastrienne résume cette philosophie : « Bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions. »

Cette religion partage plusieurs concepts avec le judaïsme, le christianisme et l'islam, notamment la croyance en un Dieu unique, les anges, le Jugement dernier, la résurrection des morts ainsi que la victoire finale du bien sur le mal.

Le feu, symbole de la lumière divine et de la sagesse, occupe une place centrale dans le culte. Les prêtres entretiennent encore aujourd'hui des flammes sacrées dans les temples zoroastriens. Le calendrier religieux comprend également Nowruz, le Nouvel An perse, une fête qui a traversé les siècles et demeure largement célébrée en Iran, bien au-delà du cadre religieux.

Le zoroastrisme connut son apogée sous l'Empire sassanide (224-651), dont il était la religion officielle. Mais la conquête arabo-musulmane entraîna son déclin. Privés de leur pouvoir politique, les zoroastriens furent progressivement marginalisés, soumis à des taxes spécifiques et à de nombreuses restrictions. Beaucoup se convertirent à l'islam, tandis que d'autres trouvèrent refuge dans les régions désertiques de Yazd et de Kerman ou émigrèrent vers l'Inde, où ils formèrent la communauté des Parsis.

Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques centaines de milliers de zoroastriens dans le monde. Malgré leur faible nombre, leur héritage demeure considérable : nombre de concepts religieux qui ont façonné les grandes religions monothéistes trouvent leurs racines dans cette ancienne foi perse, dont les flammes sacrées continuent de brûler, plus de 2 500 ans après sa naissance.