Syrie : deux manifestants alaouites tués lors d’affrontements avec les forces de sécurité

Deux personnes ont été tuées dimanche en Syrie lors de la dispersion de manifestations organisées par la communauté alaouite, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Les rassemblements faisaient suite à l’attaque meurtrière d’une mosquée visant cette minorité religieuse, dans un contexte de fortes tensions depuis le changement de pouvoir à Damas.

Selon l’OSDH, les forces de sécurité ont ouvert le feu pour disperser un rassemblement dans la ville côtière de Lattaquié, bastion historique de la communauté alaouite. Une source médicale a confirmé à l’AFP que deux corps avaient été admis dans un hôpital de la région. L’ONG fait également état de plusieurs blessés lors d’affrontements survenus dans d’autres villes, notamment à Homs.

Les autorités syriennes n’ont pas reconnu avoir tiré sur les manifestants. Elles affirment avoir « maîtrisé la situation » et accusent des partisans de l’ancien président Bachar al-Assad d’avoir provoqué les violences en attaquant les forces de l’ordre.

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer ce qu’elles décrivent comme une « marginalisation » croissante de la communauté alaouite, une branche de l’islam chiite dont est issu l’ancien chef de l’État. Les manifestations ont été déclenchées après l’attaque d’une mosquée à Homs vendredi, qui a fait huit morts.

Le dignitaire Ghazal Ghazal, président du Conseil islamique alaouite en Syrie et à l’étranger, a dénoncé une « violation flagrante de la liberté d’expression » et accusé le nouveau pouvoir de mener une politique d’« oppression ». Tout en appelant au calme, il a réaffirmé les revendications de sa communauté, qui réclame davantage d’autonomie politique et des garanties de sécurité, dans un pays fragilisé par des années de guerre et de fractures confessionnelles.