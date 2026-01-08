Syrie : l'armée cible les forces kurdes à Alep, Israël tire la sonnette d'alarme

L’armée syrienne a annoncé ce jeudi le lancement d’opérations ciblées contre les positions des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans plusieurs quartiers d’Alep, dont Sheikh Maqsoud, Achrafiya et Bani Zayd. Dans un communiqué officiel, le comité des opérations de l’armée a instauré un couvre-feu total à partir de 13h30 et jusqu’à nouvel ordre, exhortant les civils à rester éloignés des zones de combat.

Le ministère turc de la Défense a précisé que la Turquie pourrait apporter son soutien à l’opération sur demande de Damas. Parallèlement, le gouvernorat d’Alep a rouvert deux couloirs humanitaires afin de permettre l’évacuation des civils vers des zones plus sûres. Cette fenêtre d’évacuation a été limitée à trois heures, de 10h00 à 13h00.

Cette offensive intervient alors que les FDS, considérées comme une organisation terroriste par Damas et Ankara, auraient bombardé des quartiers résidentiels d’Alep pour le troisième jour consécutif. Selon les médias syriens, des tirs de mitrailleuses ont touché le quartier de Liarmon et la place Shikhan, tandis qu’une école et un hôpital du quartier de Souryan ont également été attaqués. Depuis le début des affrontements mardi, au moins six personnes, dont un soldat et cinq civils, ont été tuées et 39 autres blessées.

En réaction, l’armée syrienne a renforcé ses effectifs dans la ville, déployant des dizaines de chars et de véhicules blindés de transport de troupes le long des lignes de front. Les combats ont fortement perturbé la vie civile : les institutions officielles ont fermé, les écoles et universités ont suspendu leurs cours, et tous les vols à l’aéroport international d’Alep ont été annulés.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a dénoncé ces opérations : « Les attaques du régime syrien contre la minorité kurde à Alep sont graves et dangereuses. La communauté internationale, et l’Occident en particulier, a une dette d’honneur envers les Kurdes qui ont combattu Daech. L’oppression systématique des minorités en Syrie contredit toute promesse d’une ‘nouvelle Syrie’. Le silence international ne fera qu’aggraver la violence du régime. »