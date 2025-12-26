Syrie : l’EI revendique l’attaque dans une mosquée à Homs

Une explosion meurtrière a frappé vendredi une mosquée de la ville de Homs, dans le centre de la Syrie, faisant au moins huit morts selon un dernier bilan officiel. L’attentat, survenu à l’intérieur de la mosquée Imam Ali ibn Abi Talib, située dans le quartier à majorité alaouite de Wadi el-Dahab, a immédiatement suscité une vive condamnation des autorités syriennes.

Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié l’attaque d’« acte criminel lâche » et de « tentative désespérée et répétée de saper la sécurité et la stabilité du pays ». Damas accuse les auteurs de chercher à « semer le chaos » dans un contexte régional toujours marqué par de fortes tensions sécuritaires. Les autorités ont assuré que les responsables seraient poursuivis et ont réaffirmé leur détermination à « combattre le terrorisme sous toutes ses formes ».

Peu après l’attaque, l’organisation terroriste État islamique (EI) a revendiqué l’explosion, confirmant la nature jihadiste de l’attentat.

Des images diffusées par l’agence officielle syrienne SANA montrent l’ampleur des dégâts à l’intérieur de la mosquée : murs éventrés, vitraux soufflés et débris jonchant le sol. Les équipes de secours ont rapidement été déployées pour évacuer les victimes et sécuriser les lieux.

Cet attentat rappelle que, malgré le recul territorial de l’État islamique ces dernières années, le groupe terroriste conserve une capacité de nuisance et cherche à réactiver des cellules dormantes, notamment en s’attaquant à des symboles religieux et communautaires. Les autorités syriennes ont promis un renforcement des mesures de sécurité autour des sites sensibles, alors que le pays tente de consolider une stabilité encore fragile.