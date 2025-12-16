Syrie : l'un des derniers membres de la communauté juive de Damas arrêté

Un des rares juifs restant à Damas a été arrêté récemment par les nouvelles autorités syriennes dirigées par Ahmed al-Sharaa, selon des informations diffusées mardi matin par la chaîne israélienne Kan.

Salim Hamadani, interpellé il y a quelques jours, fait partie de la minuscule communauté juive encore présente en Syrie. Propriétaire d'une boutique dans la vieille ville de Damas, il aurait été arrêté pour commerce illégal d'antiquités, selon des sources syriennes proches du dossier.

Ces mêmes sources insistent sur le fait qu'il n'a pas été arrêté en raison de sa religion, mais pour violation de la loi. Des efforts seraient actuellement déployés en coulisses, au sein de la communauté juive syrienne et peut-être au-delà, pour obtenir sa libération.

Cette arrestation survient dans un contexte particulier, alors que le nouveau pouvoir syrien tente de démontrer sa tolérance envers la communauté juive, allant jusqu'à inviter des délégations de juifs syriens, principalement originaires des États-Unis, à visiter leur pays d'origine.

Ces derniers mois, le régime syrien multiplie les efforts de communication, notamment à destination de l'Occident et des États-Unis, pour se démarquer du passé islamiste et djihadiste de son président al-Sharaa.

Dans cette optique, la ministre syrienne des Affaires sociales, Hind Kawat, a annoncé il y a quelques jours l'octroi d'une licence sans précédent à une association pour la préservation du patrimoine juif en Syrie. Parmi les fondateurs figure le rabbin Henry Hamra, membre de la communauté établi aux États-Unis.

Ce dernier avait tenté de se présenter aux élections législatives syriennes en octobre dernier et a été aperçu lors des cérémonies commémorant la chute du régime Assad, aux côtés du nouveau leader syrien.