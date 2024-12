Syrie : le chef des rebelles promet de respecter l'accord de 1974 avec Israël

Ahmad al-Sharaa, connu sous le nom d'Abu Mohammad al-Jolani, leader des rebelles syriens, s'est engagé à maintenir l'accord de désengagement de 1974 avec Israël, signé après la guerre du Kippour. Lors d'une rencontre avec un groupe restreint de journalistes lundi, il a appelé la communauté internationale à "s'assurer qu'Israël reste également engagé" dans cet accord. Al-Jolani a vivement critiqué "l'avancée militaire" d'Israël en territoire syrien, au-delà du Golan et dans la zone tampon établie par l'ONU. Alors qu'Israël justifie sa présence comme une mesure défensive, le leader rebelle affirme que ces précautions ne sont plus nécessaires : "Avec la chute du régime d'Assad, la menace du Hezbollah et des milices pro-iraniennes a été éliminée."

"La priorité de la Syrie doit maintenant être la construction d'un État et la création d'institutions publiques au service de tous les Syriens", a déclaré le chef rebelle, qui envisage de se présenter à la présidence s'il obtient un soutien suffisant. Il a exhorté plusieurs pays, dont les États-Unis, à retirer son organisation "Hayat Tahrir al-Sham" de la liste des organisations terroristes, argumentant que toutes les restrictions devraient être levées "pour que la Syrie puisse se reconstruire".

Al-Jolani a également plaidé pour la levée des sanctions imposées au régime d'Assad, soulignant qu'elles visaient "le bourreau", faisant référence à Bachar al-Assad, "qui n'est plus là". Concernant sa désignation comme "terroriste" par les États-Unis et d'autres pays, il a déclaré : "Ce n'est pas très important pour moi." Dimanche, al-Jolani a rencontré l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, pour discuter de la transition politique. Dans un communiqué diffusé sur Telegram, il a "souligné l'importance d'une coopération efficace et rapide pour la reconstruction de la Syrie, le développement de son économie et le maintien de son intégrité territoriale".