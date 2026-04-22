Téhéran dit avoir reçu la proposition américaine de prolonger le cessez-le-feu

Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué avoir reçu la proposition des États-Unis visant à prolonger le cessez-le-feu, à la veille de son expiration. Le porte-parole Esmaeil Baghaei a précisé que cette initiative s’inscrit dans la perspective de poursuivre le dialogue entre les deux parties.

Cette annonce intervient après la guerre de 40 jours opposant Israël, les États-Unis et l’Iran, conclue par une trêve annoncée par Washington. Depuis, des discussions indirectes ont eu lieu au Pakistan, mais elles ont échoué en raison de profondes divergences, notamment sur la question de l’uranium enrichi et du programme balistique iranien.

Téhéran n’a toutefois pas confirmé sa participation à un nouveau cycle de négociations à Islamabad. « Nous n’avons pas encore pris de décision concernant notre participation au prochain cycle de négociations. Si nous estimons que notre présence sert nos intérêts, nous y participerons », a indiqué la diplomatie iranienne.