Tsahal et le Shin Bet éliminent un terroriste du Jihad islamique impliqué dans le massacre du 7 octobre

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé Zaher Brahim Khalil Abu Salem, un membre du Jihad islamique palestinien ayant participé à l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Le terroriste a été éliminé dimanche lors d'une frappe aérienne menée dans le nord de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes affirment qu'il s'était infiltré en territoire israélien lors du massacre du 7 octobre et qu'il avait participé à l'enlèvement de civils israéliens depuis leurs domiciles, avant de prendre part à leur séquestration.

Tsahal indique également que, tout au long de la guerre et encore ces derniers jours, Zaher Brahim Khalil Abu Salem continuait de préparer de multiples attaques terroristes visant les soldats israéliens ainsi que des civils.

L'armée israélienne souligne que le terroriste représentait une menace directe pour les forces déployées dans la bande de Gaza, ce qui a conduit à sa neutralisation lors d'une frappe ciblée.

Avant l'opération, Tsahal affirme avoir pris plusieurs mesures destinées à limiter les risques pour les civils, notamment par l'emploi de munitions de précision et une surveillance aérienne continue de la zone.

Enfin, l'armée rappelle que les forces du Commandement Sud restent déployées dans le secteur conformément aux accords en vigueur et qu'elles poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace contre les soldats israéliens et la population civile.